Sony выпускает доступный 4K OLED-телевизор Bravia XR A75K

Sony проводит активную кампанию по захвату значительной части рынка телевизоров, выпустив потенциально доступный телевизор Sony Bravia XR A75K 4K OLED с поддержкой HDMI 2.1. Хотя Sony еще не объявила цену телевизора, в ее спецификациях может быть указано, что цена на него будет ниже, чем на множество высококачественных телевизоров в линейке компании.

Телевизор Sony A75K также представляет собой 4K OLED-телевизор, но с более строгими характеристиками и доступной ценой для среднего сегмента рынка. Два порта HDMI 2.1 обеспечивают высококачественный видеоконтент 4K с частотой обновления экрана 120 Гц и функциями VRR. Sony A75K станет отличной моделью для любителей игр благодаря своим функциям, включая VRR. Sony A75K имеет собственный когнитивный процессор Sony XR, который является основой моделей телевизоров премиум-класса. Однако есть области, где дизайн был уменьшен, чтобы соответствовать сниженной цене, ожидаемой от A75K. Например, акустическая система Acoustic Surface Audio была урезана. Это также может означать меньшее количество динамиков и снижение общего качества звука по сравнению с более дорогими моделями.