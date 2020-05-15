Sony запустила приложение для “примерки” телевизора

Компания Sony добавила новый инструмент, который поможет потребителям с выбором телевизора. Это мобильное приложение с дополненной реальностью, которое работает на телефонах Android с возможностями ARCore и устройствах Apple с iOS 11.3 или более поздней версии.

Приложение называется Envision TV AR и должно сэкономить время на измерении стен. Вы просто выбираете модель телевизора и наводите камеру телефона на стену. Приложение покажет виртуальный телевизор, смешанный с вашим домашним интерьером.

Естественно приложение поддерживает только модельный ряд телевизоров Sony. Но поскольку большинство телевизоров имеют одинаковый размер, если диагональ экрана одинакова, вы все равно можете использовать приложение, чтобы приблизительно проверить, поместится ли ваша новая покупка в вашей комнате.
Комментарии и отзывы Sony Envision TV AR
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