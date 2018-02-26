Состоялся анонс кнопочного телефона Nokia 8110 4G

Состоялся анонс 2,4-дюймового кнопочного телефона Nokia 8110 4G ярко жёлтого цвета банановой кожуры. В основе аппарата ляжет чипсет Qualcomm Snapdragon 205 и интегрированный графический контроллер Adreno 304. Предусмотрены две SIM-карты, встроенный модуль 4G с поддержкой VoLTE и 2-Мп камера на задней панели. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 1500 мА.ч. Заряда хватит на 9 часов разговоров в 4G-сетях либо на 48 часов прослушивания музыки через наушники. Старт продаж новинки Nokia 8110 4G ожидается в мае по цене в 79 евро.