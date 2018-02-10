Состоялся анонс ПК-корпуса Raidmax Gamaс агрессивным дизайном в четырёх вариантах. Корпус AC300W Lite подходит для создания настольных систем игрового класса. Сообщается о установке материнских плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. В корпусе имеется место для семи карт расширения, двух накопителей типоразмера 3,5,2,5 дюйма и ещё для двух устройств хранения данных формата 2,5 дюйма. Предусмотрены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0. Аппарат имеет габариты: 221 * 508 * 499 мм. О старте продаж и стоимости устройства Raidmax Gamaс пока не сообщается.