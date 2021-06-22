Состоялся анонс нового робот-пылесоса Tesvor A1

Российский дистрибьютор, компания Мобилиди, объявила о старте продаж робот-пылесосов нового бренда Tesvor. Первой новинкой на рынке России станет модель Tesvor A1.

Tesvor A1 выполнен в форме таблетки в черном цвете. Робот-пылесос оснащен двигателем, обеспечивающий мощность всасывания от 600 до 1000 ПА.

С помощью приложения TuyaSmart можно задать режимы уборки, время уборки и легко управлять устройством удаленно. Новинка имеет три режима работы. Доступна функция влажной уборки.

Объем пылесборника равен 450 мл. В Tesvor A1 реализованы как механические, так и электронные датчики предотвращения столкновения.

Емкость аккумулятора составляет 2600 мАч, это обеспечивает до 100 часов непрерывной работы. На полную подзарядку робот-пылесоса необходимо от 4 до 6 часов. Для удобства, в комплектацию входит пульт дистанционного управления.

Робот-пылесос Tesvor A1 стартует в продажу через маркетплейс OZON по специальной цене 9 990 рублей.