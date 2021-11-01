Создатель Apple раскритиковал iPhone 13

Бывший соучредитель Apple Стив Возняк, похоже, не впечатлен последним iPhone, говоря, что он считает его практически неотличимым от своих предыдущих моделей. «Я получил новый iPhone. И я действительно не могу найти между ними значительной разницы», — сказал он. Возняк не ошибается, если не обойтись без внешнего вида iPhone 13. Телефон почти неотличим от iPhone 12, единственное отличие - меньшая выемка. Модуль камеры тоже немного увеличился в размерах, но это нелегко заметить. Наиболее заметным обновлением технических характеристик является новая панель с частотой 120 Гц, благодаря которой iPhone 13 Pro / Pro Max стал самым первым iPhone с дисплеем с высокой частотой обновления. Это сочетается с модернизированными камерами и процессором, но этого все еще недостаточно, чтобы соблазнить того, у кого уже есть iPhone 12 на апгрейд.

Как ни странно, Возняк намекнул, что он по-прежнему придерживается iPhone 8 — телефона 2017 года выпуска с 4,7-дюймовым дисплеем.. Он говорит, что для него это то же самое, что и iPhone 7, и iPhone 6. «Я лучше подожду и посмотрю на новинки издалека. Я доволен своим iPhone 8 — для меня он такой же, как iPhone 7, который для меня такой же, как iPhone 6». Возняк сделал аналогичные комментарии еще в 2017 году, когда на рынке появился iPhone X, говоря, что он не будет покупать устройство в первый день его выпуска. Однако он похвалил Apple Watch и назвал их своей любимой технологией. Он также озвучил свою мечту о складном iPhone.
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