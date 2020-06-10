Специалистов из DxOMark не впечатлил звук в OnePlus 8 Pro

Лаборатория DxOMark испытала флагманский смартфон OnePlus 8 Pro на запись и воспроизведение звука. Аппарат набрал всего 67 баллов, расположившись на 11 месте в рейтинге. Не самый лучший результат для смартфона, который стоит 900 долларов. Его предшественник OnePlus 7 Pro набрал в аналогичном тесте 65 баллов.

Напомним, что OnePlus 8 Pro оснащается 6,78-дюймовым скруглённым по краям 10-битным OLED-дисплеем с яркостью 1300 нит, 4096 уровнями регулировки, разрешением QHD+ (3168:1440 точек) и частотой обновления 120 Гц, корпусом с защитой от воды и пыли по стандарту IP68, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.0, поддержкой сетей 5G, беспроводной зарядкой Warp Charge мощностью 30 Вт, аккумулятором на 4510 мАч, квадрокамерой с главным датчиком Sony IMX689 на 48 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп, модулем телефото на 8 Мп, оптической стабилизацией, двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и поддержкой Wi-Fi 6.
Комментарии и отзывы OnePlus 8 Pro
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