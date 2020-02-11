Специальная серия раскладушки Galaxy Z Flip Thom Browne Edition

2020-02-11, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition; [96]
Компания Samsung представит специальную дизайнерскую версию смартфона раскладушки Galaxy Z Flip Thom Browne Edition.

Об этом подтвердил рекламный ролик компании и несколько изображений устройства.

Смартфон выпустят в стиле нью-йоркским брендом мужской и женской одежды Thom Browne. Такой смартфон получит на корпусе фирменную трёхцветную полоску производителя. В Комплекте со смартфоном будут поставляться смарт-часы Galaxy Watch Active 2 и новые беспроводные наушники Galaxy Buds+ в таких же расцветках.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition выйдет в ограниченном количестве и будет продаваться ценником в 2500 долларов. Характеристики смартфона такие же как у обычной версии.

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