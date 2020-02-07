Спецификации Vivo iQOO 3 засветились на TENAA и Geekbench

Семейство смартфонов Vivo iQOO скоро пополнится новым телефоном iQOO 3.

Телефон оснащен 6,44-дюймовым дисплеем FHD + AMOLED, 4 камерами, 128 ГБ и 256 ГБ опциями хранения и аккумулятором 4 370 мАч. Процессор имеет частоту 2,84 ГГц и 8 ядер и зависимости от версии будет иметь 6 ГБ, 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ.

Телефон набрал 914 баллов в одноядерном тесте и 3217 баллов в многоядерном на Geekbench. Чипсет назван как «kona», что соответствует кодовому названию Snapdragon 865 в предыдущих списках. Презентация гаджета должна состояться в ближайшие месяцы.