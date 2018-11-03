Spotify разрабатывает автономное приложение для Apple Watch

2018-11-03, Автор - Anna; Продукт - Spotify, Apple Watch; [89]
Spotify работает над созданием автономного приложения для Apple Watch, чтобы облегчить пользователям доступ к службе потоковой передачи музыки во время движения. Официальных объявлений еще не было, тем не менее, бета-версия Spotify для Apple Watch уже доступна для скачивания, если вы используете TestFlight.

Приложение, находится на ранних стадиях разработки, так как оно не включает никаких функций для автономного использования, поэтому на данный момент вы ограничены элементами управления воспроизведением. Spotify недавно выпустила автономное приложение для носимых устройств Wear OS, это означает, что компания заинтересована в подключении своего приложения к максимально возможному количеству устройств.

Комментарии:
Tencent запускает собственную версию очк...
Tencent запускает собственную версию очкTencent, крупнейшая технологическая компания Китая, на этой неделе выпустила свою собственную пару солнце...
Apple начинает продавать отремонтированн...
Apple начинает продавать отремонтированн Интернет-магазин Apple начал продавать отремонтированные устройства iPhone 8 и 8 Plus. В варианте с 64...
Предварительный обзор iPad Pro. Apple со...
Предварительный обзор iPad Pro. Apple соКомпания Apple планировала обновить свои планшеты, так как уже давно было понятно, что некоторые модели м...
Нужен диплом? Не трать время зря...
Нужен диплом? Не трать время зряУчиться, учиться и еще раз учиться. Именно с таким девизом живут многие из вас. Да, никогда не поздно нач...
Новые смартфоны от компании ZTE...
Новые смартфоны от компании ZTEПосле долгого перерыва компания ZTE появилась с двумя новыми телефонами ZTE Blade Max View и ZTE Blade Ma...
Обзор CARCAM COMBO 5. Комбо-видеорегистр...
Обзор CARCAM COMBO 5. Комбо-видеорегистрВ наше распоряжение попал обновленный комбо-видеорегистратор CARCAM COMBO 5, выполненный в форм-факторе 5...
Мобильное приложение для Call of Duty Bl...
Мобильное приложение для Call of Duty BlИгроки Call of Duty теперь могут воспользоваться специальным приложением для Black Ops 4 и WWII на iOS и ...
Высокоскоростная карта microSD от компан...
Высокоскоростная карта microSD от компанКомпания Lexar анонсировала "самую большую в мире карту" A2 microSD. Нет, это обычная 512 - гигабайтная к...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор CARCAM COMBO 5. Комбо-видеорегистратор с GSM-модемомОбзор CARCAM COMBO 5. Комбо-видеорегистратор с GSM-модемом
Обзор A4Tech Bloody Q80. Недорогая игровая мышка с подсветкойОбзор A4Tech Bloody Q80. Недорогая игровая мышка с подсветкой
Обзор возможностей беспроводных колонок LG PK7, LG PK5 и LG PK3Обзор возможностей беспроводных колонок LG PK7, LG PK5 и LG PK3
Обзор BQ-6016L Mercury. Смартфон с двумя честными днями работыОбзор BQ-6016L Mercury. Смартфон с двумя честными днями работы
Обзор GZ electronics YOUNGWIND HIST. Молодежная и энергичная портативная колонкаОбзор GZ electronics YOUNGWIND HIST. Молодежная и энергичная портативная колонка
Предварительный обзор iPad Pro. Apple со...
Предварительный обзор iPad Pro. Apple соКомпания Apple планировала обновить свои планшеты, так как уже давно было понятно, что некоторые модели м...
Сбербанк выпустил карту с персонажами иг...
Сбербанк выпустил карту с персонажами игРазвитие киберспорта в России идет семимильными шагами: создаются команды, тренировочные базы, снимаются ...
Предварительный обзор Xiaomi Black Shark...
Предварительный обзор Xiaomi Black SharkИгровые смартфоны пользуются громадной популярностью — пользователи любят сражаться на своих смартфонах в...
Обзор Hit & Knock down. Отлично проводим...
Обзор Hit & Knock down. Отлично проводимКогда-то давно, еще в 2014 году, я играл во что-то подобное на iPad. Тогда, к сожалению, найти аналог на ...
Предварительный обзор Corsair K70 RGB MK...
Предварительный обзор Corsair K70 RGB MKПроизводителям игровой периферии становится все труднее и труднее продавать свои продукты — пользователей...
Обзор Hello Cats. Спасаем котиков...
Обзор Hello Cats. Спасаем котиковДавайте немного отдохнем от крупных проектов и поиграем во что-то более простое и понятное. Очень люблю и...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Mix 3. Б...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Mix 3. БМногие пользователи уверены в том, что лучший смартфон на рынке — iPhone. Он дорого стоит, у него крутые ...
Обзор Harvest Life. Отдохнём от шутеров...
Обзор Harvest Life. Отдохнём от шутеровБУквально неделю назад начал играть в какую-то ферму на планшете, просто ради развлечения в каких-то особ...
Предварительный обзор OnePlus 6T. Убийца...
Предварительный обзор OnePlus 6T. УбийцаВчера вечером прошла презентация компании OnePlus, на которой нам показали новый флагманский смартфон под...
Обзор Party Hard 2. Пиксельный Hitman...
Обзор Party Hard 2. Пиксельный HitmanНевероятно редко разработчикам удается создать интересные проекты про киллеров. Обычно все такие продукты...
Обзор Red Dead Redemption 2. Игра года...
Обзор Red Dead Redemption 2. Игра годаПисать обзоры на хорошие игры всегда приятнее, чем рассказывать о чем-то посредственном. Я был уверен в т...
Предварительный обзор HP EliteDisplay E2...
Предварительный обзор HP EliteDisplay E2Компания HP явялется бесспорным лидером на рынке компьютеров, мониторов и ноутбуков. Многие думают, что п...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor