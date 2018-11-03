Spotify разрабатывает автономное приложение для Apple Watch

Spotify работает над созданием автономного приложения для Apple Watch, чтобы облегчить пользователям доступ к службе потоковой передачи музыки во время движения. Официальных объявлений еще не было, тем не менее, бета-версия Spotify для Apple Watch уже доступна для скачивания, если вы используете TestFlight.

Приложение, находится на ранних стадиях разработки, так как оно не включает никаких функций для автономного использования, поэтому на данный момент вы ограничены элементами управления воспроизведением. Spotify недавно выпустила автономное приложение для носимых устройств Wear OS, это означает, что компания заинтересована в подключении своего приложения к максимально возможному количеству устройств.