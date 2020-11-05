Музыку с популярного сервиса Spotify теперь можно слушать прямо с Apple Watch. Ранее Apple Watch в основном работали как пульт для воспроизведения музыки Spotify на iPhone или устройстве, совместимом с Spotify Connect. Но как только новая функция будет представлена ​​пользователи смогут транслировать музыку из Spotify прямо с Apple Watch на наушники или динамики Bluetooth, даже когда поблизости нет смартфона.

Для настройки нужно коснуться меню устройств в правом нижнем углу музыкального проигрывателя, где вы должны увидеть свои Apple Watch. Далее приложение предложит выбрать устройство Bluetooth, подключенное к вашим Apple Watch, например AirPods или колонку, и начнет воспроизведение музыки. Новая функция поддерживает часы начиная с Apple Watch Series 3 и watchOS 6.0 с последней версией приложения Spotify.