Spotify теперь можно слушать прямо с Apple Watch

Музыку с популярного сервиса Spotify теперь можно слушать прямо с Apple Watch. Ранее Apple Watch в основном работали как пульт для воспроизведения музыки Spotify на iPhone или устройстве, совместимом с Spotify Connect. Но как только новая функция будет представлена ​​пользователи смогут транслировать музыку из Spotify прямо с Apple Watch на наушники или динамики Bluetooth, даже когда поблизости нет смартфона.

Для настройки нужно коснуться меню устройств в правом нижнем углу музыкального проигрывателя, где вы должны увидеть свои Apple Watch. Далее приложение предложит выбрать устройство Bluetooth, подключенное к вашим Apple Watch, например AirPods или колонку, и начнет воспроизведение музыки. Новая функция поддерживает часы начиная с Apple Watch Series 3 и watchOS 6.0 с последней версией приложения Spotify.
Комментарии и отзывы Apple Watch
Обзоры:
Обзор Amazfit T-Reх. Защищенные умные часы с хорошей автономностьюОбзор Amazfit T-Reх. Защищенные умные часы с хорошей автономностью
Обзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часыОбзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часы
Лучшие умные часы. Amazfit Verge liteЛучшие умные часы. Amazfit Verge lite
Новости:
Amazfit Bip U готовится к релизу

В последнее время многие пользователи заметили, что о свежих новинках из мира технологий мы узнаем раньше...
HUAWEI представила часы WATCH GT 2 Pro с титановый корпусом и сапфировым стеклом

HUAWEI представляет в России смарт-часы HUAWEI WATCH GT 2 Pro — новую флагманскую модель серии WATCH GT. ...
UMIDIGI Urun - спортивные умные часы с GPS всего за 40 долларов

UMIDIGI выпустила новые спортивные умные часы с GPS - Urun, которые объединяют такие функции, как встроен...
Обзор TRANSCEND JetRam JM3200HLE-16G. Оперативная память для системы под работу и игрыОбзор TRANSCEND JetRam JM3200HLE-16G. Оперативная память для системы под работу и игры
Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300
Обзор ASUS TUF Gaming LC 240 RGB. Жидкостное охлаждение для Intel Core i5-10600K и AMD Ryzen 3900XОбзор ASUS TUF Gaming LC 240 RGB. Жидкостное охлаждение для Intel Core i5-10600K и AMD Ryzen 3900X
Обзор T-FORCE CARDEA ZERO Z340 1 ТБ (TM8FP9512G0C311). Твердотельный диск М.2 для игр и работыОбзор T-FORCE CARDEA ZERO Z340 1 ТБ (TM8FP9512G0C311). Твердотельный диск М.2 для игр и работы
Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1
Бюджетный Samsung Galaxy A12 получит мод...
Бюджетный Samsung Galaxy A12 получит модСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung с кодовым обозначением SM-A125F, который п...
ViewSonic представила два монитора линей...
ViewSonic представила два монитора линейViewSonic представила два монитора линейки VX с высокой частотой обновления экрана. Мониторы VX3268-2KPC-...
Samsung объявила о выпуске лазерного про...
Samsung объявила о выпуске лазерного проКомпания Samsung объявила о выпуске лазерного проектора 4K серии Premiere. Как утверждает южнокорейский г...
Vivo изобрела концептуальный смартфон со...
Vivo изобрела концептуальный смартфон соПроизводители смартфонов до сих пор решают головоломку с дисплеями от края до края. Среди актуальных реше...
Обзор AUSDOM PA552. Недорогая альтернати...
Обзор AUSDOM PA552. Недорогая альтернатиСмещение акцента на удаленную работу, проведение крупных выставок и презентаций в онлайн формате, а также...
Huawei Mate 40 Pro показали на новых рен...
Huawei Mate 40 Pro показали на новых ренВ сети появились новые качественные рендеры топового смартфона Huawei Mate 40 Pro, который еще не был пре...
ZTE представила первый в мире смартфон с...
ZTE представила первый в мире смартфон сКомпания ZTE представила первый в мире смартфон с камерой под дисплеем. ...
Флагманский ТВ Oppo Smart TV S1 появился...
Флагманский ТВ Oppo Smart TV S1 появилсяКомпания Oppo выпустила в китайскую продажу свой первый телевизор Smart TV S1, который был представлен в ...
QNAP представила стоечный NAS-сервер TS-...
QNAP представила стоечный NAS-сервер TS-QNAP представила стоечный NAS-сервер серии TS-x32PXU. Серия TS-x32PXU оснащена четырехъядерным процессоро...
AMD представила процессоры Ryzen 5000...
AMD представила процессоры Ryzen 5000Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания AMD планирует показ...
HUAWEI представила в России безрамочный ...
HUAWEI представила в России безрамочный На прошедшем мероприятии в Москве компания HUAWEI представила свой флагманский ноутбук — MateBook X. Нови...
Обзор Satechi Trio Wireless Charging Pad...
Обзор Satechi Trio Wireless Charging PadБеспроводная зарядка за последнее время получила широкое распространение в носимых устройствах. Отказ от ...
Обзор Fluval E200 и Fluval E300. Лучший нагреватель для аквариумаОбзор Fluval E200 и Fluval E300. Лучший нагреватель для аквариума
Обзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD дискОбзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD диск
Обзор Satechi M1 Space Grey Bluetooth. Беспроводная мышка для AppleОбзор Satechi M1 Space Grey Bluetooth. Беспроводная мышка для Apple
Обзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшетОбзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшет
Обзор Mixcder X1. Недорогие TWS-наушники без aptXОбзор Mixcder X1. Недорогие TWS-наушники без aptX
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor