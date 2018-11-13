Spotify запускает первую версию приложения для Apple Watch

Spotify сегодня представила первую версию своего приложения для Apple Watch. После короткого периода тестирования новое приложение Spotify для Apple Watch должно предлагать пользователям возможность беспрепятственного доступа и управления музыкой с их запястья.

Кроме того, приложение также имеет возможность добавить любимую песню в свою коллекцию, просто нажав значок сердца на экране часов. Будущие версии приложения Spotify для Apple Watch будут включать в себя возможность слушать музыку и подкасты в автономном режиме. Для того, чтобы воспользоваться новым приложением, вам нужно будет установить последнюю версию Spotify (v.8.4.79) через App Store и следить за новыми обновлениями в ближайшее время.