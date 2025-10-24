Спрос на iPhone Air оказался выше ожидаемого

Смартфон Apple iPhone Air, вопреки прогнозам о скором провале, пока демонстрирует устойчивые позиции на вторичном рынке США. Недавно было опубликовано сравнение цены на сдачу в трейд-ин моделей iPhone Air и iPhone 17 Pro Max на площадке SellCell. Для чистоты эксперимента использовались одинаковые параметры — версия с 256 гигабайтами встроенной памяти, идеальное состояние и максимальная доступная цена выкупа. Согласно данным SellCell, iPhone Air сейчас можно продать за 671 доллар, тогда как за iPhone 17 Pro Max предлагают 827 долларов. При этом стартовая цена iPhone Air составляет 999 долларов, а iPhone 17 Pro Max (в той же конфигурации) — 1199 долларов. Таким образом, уровень обесценивания составил 32,8 процента для iPhone Air и 31 процент для iPhone 17 Pro Max.

Разница между ними не превышает примерно двух процентов, несмотря на шквал критики и негативных публикаций, обрушившихся на iPhone Air в последние недели. Этот результат выглядит неожиданным, особенно на фоне недавних сообщений, в которых утверждалось, что спрос на iPhone Air крайне низкий. Так, в отчёте инвестиционного банка KeyBanc Capital Markets, опубликованном на этой неделе, отмечалось практически полное отсутствие спроса на iPhone Air и слабая готовность покупателей платить за складные устройства. Более того, известный аналитик Мин-Чи Куо заявил, что Apple якобы уже поручила поставщикам сократить производство комплектующих для iPhone Air примерно на 80 процентов.
