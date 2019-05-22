Сравнение камер смартфонов Xiaomi Mi 9 и Redmi Note 7

Флагманский смартфон против среднебюджетного. Три камеры с диапазоном фокусных расстояний от 12 мм до 54 мм против двойной камеры с одним фокусным расстоянием 25 мм. В общем, корректным сравнением здесь и не пахнет. Однако в моем распоряжении ненадолго оказались оба смартфона, а потому я не преминул столкнуть лбами их камеры. Насколько конкурентоспособен Redmi Note 7 по сравнению с втрое более дорогим Xiaomi Mi 9?

Какие у них камеры?

Для начала давайте вспомним, что именно мы собираемся сравнивать. Как и большинство современных флагманов, Mi 9 получил тройную камеру с основным широкоугольным модулем, модулем со сверхширокоугольным объективом и модулем с телеобъективом. Первый полагается на сенсор Sony IMX586 с разрешением 48 Мп. Это очень популярный датчик, который используется, например, в только что представленном OnePlus 7 Pro, который занимает третье место в рейтинге камерофонов DxOMark. Сенсор работает в связке с широкоугольным объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 27 мм и диафрагмой f/1.75.

Второй модуль получил 12 Мп сенсор Samsung S5K3M5 и оптику с возможностью двукратного зума (фокусное 56 мм) и апертурой f/2.2. Третий модуль имеет 16 Мп датчик Sony IMX481 и сверхширокоугольную оптику 13 мм и диафрагмой f/2.2.

У Redmi Note 7 все гораздо проще. Основной модуль имеет датчик Samsung S5KGM1 разрешением 48 Mп и объектив с диафрагмой f/1.8. Второй 5 Мп модуль необходим исключительно для анализа глубины сцены и эффекта размытия фона.

Дневное фото

Итак, первый сценарий – фото при дневном свете. Чтобы не путаться: в сравнительных фото первыми всегда будут идти снимки с Mi 9, а вторыми Redmi Note 7. А еще почти все снимки были сделаны по принципу «достал телефон и сфотографировал». То есть, с настройками по умолчанию и со включенным искусственным интеллектом.

Очевидно, что искусственный интеллект в Mi 9 делает фотографии более насыщенными и сочными, а следовательно более пригодными для немедленной публикации в соцсети. Снимки с Note 7 хочется слегка обработать, ибо на выходе они получаются слишком блеклыми и неконтрастными. При этом детализация у сравнительных фотографий кажется одинаковой.

Однако это лишь на первый взгляд. Вот снимки, сделанные в чуть более сложных условиях со включенным AI и задействованием HDR. Обратите внимание на фрагменты этих фотографий: снимок с Mi 9 сохранил больше деталей. Особенно хорошо это видно по кирпичной стене у окна. Возможно, речь и не идет о большем количестве деталей, а все дело в банальном увеличении микроконтраста, но фото с Mi9 кажется более четким.

Под конец три фотографии с демонстрацией возможностей широкоугольного, сверхширокоугольного (который в приложении камеры Mi 9 ошибочно прозван «рыбьим глазом) и телефото-модуля у Mi 9. А поскольку сверхширика и телефото-объектива у Note 7 нет, то мы используем кроп фотографии с основной камеры.

Ночные фото

В лучших традициях, оба смартфона имеют ночной режим. Работают они довольно похоже – пытаются превратить день в ночь. Особенно это заметно вот по этой паре снимков.

Катастрофическую нехватку света в данной ситуации камеры пытаются компенсировать длинной выдержкой (1/14 с и 1/14 c) и высоченным ISO (14751 и 6400), из-за чего проявляется огромное количество шумов. При этом оптической стабилизации изображения нет даже у флагманского Mi 9. По характеру свечения огоньков можно сделать вывод, что камера Mi 9 имеет чуть более широкий динамический диапазон. При этом уровень детализации на большинстве снимков снова кажется одинаковым.

Однако фрагменты снимков вновь доказывают, что детализация фото немного выше у Mi 9.

Портретный режим и фронтальная камера

По умолчанию портреты в Mi 9 выполняются на телефото-модуль. Однако можно выбрать «ростовой портрет», за который отвечает уже широкоугольная оптика основной камеры. На этой паре снимков показано фото Mi 9 с телефото-модуля. На второй паре оба портрета сделаны на основную камеру.

В первой паре победителем однозначно выходит флагман, поскольку ширикоугольная оптика Note 7 заметно искажает черты лица. В портретах с основной камеры предпочтительнее также Mi 9 – у него банально выше детализация. Что до сравнения фронтальных камер, то здесь, кажется, ничья.

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