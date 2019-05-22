Сравнение камер смартфонов Xiaomi Mi 9 и Redmi Note 7

2019-05-22, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi Note 7; [433]
Флагманский смартфон против среднебюджетного. Три камеры с диапазоном фокусных расстояний от 12 мм до 54 мм против двойной камеры с одним фокусным расстоянием 25 мм. В общем, корректным сравнением здесь и не пахнет. Однако в моем распоряжении ненадолго оказались оба смартфона, а потому я не преминул столкнуть лбами их камеры. Насколько конкурентоспособен Redmi Note 7 по сравнению с втрое более дорогим Xiaomi Mi 9?

Какие у них камеры?

Для начала давайте вспомним, что именно мы собираемся сравнивать. Как и большинство современных флагманов, Mi 9 получил тройную камеру с основным широкоугольным модулем, модулем со сверхширокоугольным объективом и модулем с телеобъективом. Первый полагается на сенсор Sony IMX586 с разрешением 48 Мп. Это очень популярный датчик, который используется, например, в только что представленном OnePlus 7 Pro, который занимает третье место в рейтинге камерофонов DxOMark. Сенсор работает в связке с широкоугольным объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 27 мм и диафрагмой f/1.75.

Второй модуль получил 12 Мп сенсор Samsung S5K3M5 и оптику с возможностью двукратного зума (фокусное 56 мм) и апертурой f/2.2. Третий модуль имеет 16 Мп датчик Sony IMX481 и сверхширокоугольную оптику 13 мм и диафрагмой f/2.2.

У Redmi Note 7 все гораздо проще. Основной модуль имеет датчик Samsung S5KGM1 разрешением 48 Mп и объектив с диафрагмой f/1.8. Второй 5 Мп модуль необходим исключительно для анализа глубины сцены и эффекта размытия фона.

Дневное фото

Итак, первый сценарий – фото при дневном свете. Чтобы не путаться: в сравнительных фото первыми всегда будут идти снимки с Mi 9, а вторыми Redmi Note 7. А еще почти все снимки были сделаны по принципу «достал телефон и сфотографировал». То есть, с настройками по умолчанию и со включенным искусственным интеллектом.

Очевидно, что искусственный интеллект в Mi 9 делает фотографии более насыщенными и сочными, а следовательно более пригодными для немедленной публикации в соцсети. Снимки с Note 7 хочется слегка обработать, ибо на выходе они получаются слишком блеклыми и неконтрастными. При этом детализация у сравнительных фотографий кажется одинаковой.

Однако это лишь на первый взгляд. Вот снимки, сделанные в чуть более сложных условиях со включенным AI и задействованием HDR. Обратите внимание на фрагменты этих фотографий: снимок с Mi 9 сохранил больше деталей. Особенно хорошо это видно по кирпичной стене у окна. Возможно, речь и не идет о большем количестве деталей, а все дело в банальном увеличении микроконтраста, но фото с Mi9 кажется более четким.

Под конец три фотографии с демонстрацией возможностей широкоугольного, сверхширокоугольного (который в приложении камеры Mi 9 ошибочно прозван «рыбьим глазом) и телефото-модуля у Mi 9. А поскольку сверхширика и телефото-объектива у Note 7 нет, то мы используем кроп фотографии с основной камеры.

Ночные фото

В лучших традициях, оба смартфона имеют ночной режим. Работают они довольно похоже – пытаются превратить день в ночь. Особенно это заметно вот по этой паре снимков.

Катастрофическую нехватку света в данной ситуации камеры пытаются компенсировать длинной выдержкой (1/14 с и 1/14 c) и высоченным ISO (14751 и 6400), из-за чего проявляется огромное количество шумов. При этом оптической стабилизации изображения нет даже у флагманского Mi 9. По характеру свечения огоньков можно сделать вывод, что камера Mi 9 имеет чуть более широкий динамический диапазон. При этом уровень детализации на большинстве снимков снова кажется одинаковым.

Однако фрагменты снимков вновь доказывают, что детализация фото немного выше у Mi 9.

Портретный режим и фронтальная камера

По умолчанию портреты в Mi 9 выполняются на телефото-модуль. Однако можно выбрать «ростовой портрет», за который отвечает уже широкоугольная оптика основной камеры. На этой паре снимков показано фото Mi 9 с телефото-модуля. На второй паре оба портрета сделаны на основную камеру.

В первой паре победителем однозначно выходит флагман, поскольку ширикоугольная оптика Note 7 заметно искажает черты лица. В портретах с основной камеры предпочтительнее также Mi 9 – у него банально выше детализация. Что до сравнения фронтальных камер, то здесь, кажется, ничья.

Видео

Xiaomi MI 9, как и положено флагману, записывает видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Redmi Note 7, как и большинство недорогих смартфонов, ограничен записью в разрешении Full HD. Мы снимали видео при помощи электронного стабилизатора и с плавающей экспозицией. Разница в детализации было ожидаемой, а вот разница в динамическом диапазоне не столь очевидна. Как видно, небо оказалось пересвеченным на обоих роликах. А вот как снимают смартфоны ночью без использования сторонней стабилизации. Что до видео с фронтальной камеры, то мы бы отдали небольшое предпочтение Mi 9.

Вывод

Камера Xiaomi Mi 9 намного универсальнее благодаря наличию сверхширокогуольной и телефото-оптики. Но и в сравнении основных камер флагман побеждает за счет лучшей детализации, более широкого динамического диапазона и более интересной работы искусственного интеллекта. При этом разница, как нам кажется, оказалась совсем небольшой. Вы можете не согласиться с нами, тщательно просмотрев оригиналы материалов по этой ссылке.

Комментарии:
Bose запускает свой самый маленький умны...
Bose запускает свой самый маленький умныКомпания Bose анонсировала свой новый интеллектуальный динамик Home Speaker 300, который чуть более шести...
Peak Design представила самый портативны...
Peak Design представила самый портативныPeak Design анонсировала свой последний продукт - штатив Peak Design Travel Tripod. Новинка разрабатывала...
Honor 20 и Honor 20 Pro: флагманы с четы...
Honor 20 и Honor 20 Pro: флагманы с четыСегодня на презентации в Лондоне суббренд Huawei Honor представил свои новые флагманы — Honor 20 и Honor ...
Представлен мощный дуэт - Honor 20 и Hon...
Представлен мощный дуэт - Honor 20 и HonОфициально представлены новые смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro выполнены в узнаваемом дизайне и получивш...
OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получили верси...
OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получили верси Информация об этом появилась на официальном форуме производителя. Прошивку уже может протестировать любо...
Samsung готовит 5-кратный оптический мод...
Samsung готовит 5-кратный оптический модКомпания Samsung начала массовое производство своего нового 5-кратного оптического модуля, который может ...
PRISM + представила игровой монитор F270...
PRISM + представила игровой монитор F270Компания PRISM + представила игровой монитор F270i Pro, доступную 27-дюймовую панель IPS-типа с разрешени...
Apple обновляет MacBook Pro новыми проце...
Apple обновляет MacBook Pro новыми процеApple обновила 13 и 15-дюймовые ноутбуки MacBook Pro новейшими процессорами Intel и клавиатурой с обновле...
Поделиться в социальных сетях:


Сравнение камер смартфонов Xiaomi Mi 9 и Redmi Note 7Сравнение камер смартфонов Xiaomi Mi 9 и Redmi Note 7
Обзор GZ electronics LoftSound GZ-55. Недорогая и компактная колонкаОбзор GZ electronics LoftSound GZ-55. Недорогая и компактная колонка
Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 StormX OC (NE51660S18J9-165F)Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 StormX OC (NE51660S18J9-165F)
Обзор Actenzo P3RS. Умный браслет с функцией ЭКГОбзор Actenzo P3RS. Умный браслет с функцией ЭКГ
Обзор Intel Core i7-7740X. Тесты с процессорами 2019 годаОбзор Intel Core i7-7740X. Тесты с процессорами 2019 года
«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении ...
«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении Пока один блокбастер «Мстители. Финал» уже отгремел, а второй «X-Men: Темный Феникс» еще не вышел, чем ...
Предварительный обзор DJI Osmo Action. К...
Предварительный обзор DJI Osmo Action. КНа рынке экшн-камер уже есть несколько крупных игроков, которые заняли свою нишу, привлекли фанатов и теп...
Обзор Factory Inc. Классная казуальная и...
Обзор Factory Inc. Классная казуальная иВ последнее время разработчики игровых проектов стали все чаще и чаще обращать внимание на казуальные игр...
«Умный дом» Life Control обрел нового вл...
«Умный дом» Life Control обрел нового вл Системы типа «Умный дом» уже довольно давно присутствуют на российском рынке, но, не смотря на все усил...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит св...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит свМногие пользователи ошибочно полагают, что на современном рынке можно купить достойный смартфон только за...
Обзор AdVenture Comunist. Печальная исто...
Обзор AdVenture Comunist. Печальная истоС игрой AdVenture Comunist получилась очень странная история, так как лично мне она не понравилась, но и ...
Предварительный обзор One Mix 3 Yoga. Оч...
Предварительный обзор One Mix 3 Yoga. ОчВ последнее время на рынке ноутбуков наблюдается серьёзный застой — производители не делают ничего нового...
Обзор Idle Mafia. Виртуальный бандитизм...
Обзор Idle Mafia. Виртуальный бандитизмИгры в жанре Idle очень хороши для убивания времени — вроде сел на пару минут проверить свои бизнесы и вс...
Предварительный обзор Sony Xperia Ace. К...
Предварительный обзор Sony Xperia Ace. КДовольно давно на просторах интернета можно было заметить обсуждения относительно того, что компания Sony...
Предварительный обзор Corsair Vengeance ...
Предварительный обзор Corsair Vengeance В последнее время полноценные готовые компьютеры стали более популярными. Все дело в том, что игры стали ...
Xiaomi объявила о старте продаж в России...
Xiaomi объявила о старте продаж в России16 мая в Москве прошла презентация смартфона Xiaomi Mi 9 SE, который был создан специально для тех, кто х...
Предварительный обзор In Win 928. Очень ...
Предварительный обзор In Win 928. Очень Достаточно часто пользователи жалуются на то, что они хотят собрать производительную систему с крутой вид...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor