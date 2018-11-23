Стала доступна новая механическая клавиатура Trust GXT 890 Cada

Клавиатура Trust GXT 890 Cada сочетает в себе современный дизайн, впечатляющую прочность и точность механических переключателей. Независимая подсветка каждой клавиши особенно привлекает внимание. Вы можете настроить все по своему вкусу или использовать один из 18 предустановленных вариантов. Одна из самых важных особенностей GXT 890 – механические переключатели Outemu Red, которые обеспечивают максимальную точность, плавность и скорость без необходимости совершать сильные нажатия. Скорость опроса клавиатуры составляет 1000 Гц, а время отклика – 5 мс.

Чтобы вы ни на что не отвлекались во время игры, механическая клавиатура Trust Gaming оснащена особым игровым режимом, отключающим кнопку "Windows". Более того, Cada оснащена технологией Anti-Ghosting с охватом всех клавиш, предотвращающей блокировку клавиатуры при слишком большом количестве одновременных нажатий. Программное обеспечение Trust позволит вам программировать кнопки и писать макросы, особенно полезные игрокам в MMO и MOBA. Приобрести механическую клавиатуру Trust GXT 890 Cada можно в специализированных магазинах за 7999 руб.