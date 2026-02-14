Стала известна цена Google Pixel 10a

Профильное издание WinFuture опубликовало подробности о характеристиках и ценах на смартфон Google Pixel 10a, который будет представлен 18 февраля. Итак, аппарат оснастят поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки (было 23 Вт), 6,3-дюймовым P-OLED-дисплеем с разрешением 2424:1080 точек, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, батареей ёмкостью 5100 мАч, фирменной однокристальной системой Tensor G4, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 48 Мп и 13 Мп, селфи-камерой разрешением 13 Мп, предустановленной операционной системой Android 16 с обновлениями в течение 7 лет, защитой от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68, а также черной, бело-зеленой, сиреневой и красно-розовой расцветками. Смартфон будет оценен в Европе в 500 и 600 евро соответственно.

