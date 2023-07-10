Стала известна цена Google Pixel 8

Известный своей осведомленностью информатор Йогеш Брар поделился подробностями о флагманском смартфоне Google Pixel 8, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,17-дюймового OLED-дисплея с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фирменной однокристальной системы Tensor G3, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Samsung GN2) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камеры на 11 Мп, аккумулятора ёмкостью 4485 мАч, поддержки 24-Вт проводной и 12-Вт беспроводной зарядок, а также предустановленной ОС Android 14. Цена Google Pixel 8 составит 650 и 700 долларов в зависимости от объема встроенной памяти.