Стала известна цена Honor Watch 4 Pro

Сетевые источники опубликовали изображения и подробности об умных часах Honor Watch 4 Pro, официальный релиз которых состоится уже завтра, 12 октября. Итак, новинку оснастят металлическим корпусом с размерами 46,4:46,4:11,4 мм и массой 50 граммов, 1,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 464:464 пикселя, однокристальной системой STM32U5A9, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, поддержкой eSIM, модулем NFC для бесконтактной оплаты, батареей ёмкостью 480 мАч, а также коричневой, темно-зеленой и черной расцветками. Цена часов на китайском рынке составит 410 долларов.