Стала известна цена Samsung Galaxy S20 Lite

В сети появилась новая порция подробностей о смартфоне Samsung Galaxy S20 Lite, который должен стать «доступным флагманом» корейского производителя. Если верить профильному изданию SamMobile, аппарат получит основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 12 Мп, сверхширокоугольным модулем разрешением 12 Мп и 8 Мп датчиком с 3-кратным оптическим зумом. Продажи Samsung Galaxy S20 Fan Edition (Samsung Galaxy S20 Lite) стартуют в октябре этого года по отнюдь не доступной цене в 750 долларов.

Предыдущие слухи прочили смартфону топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 865, фирменную оболочку One UI 2.5 и дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц.