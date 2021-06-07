Стала известна цена Samsung Galaxy S21 FE

Корейские источники поделились подробностями о цене на смартфон Samsung Galaxy S21 FE, который еще не был представлен официально. Итак, на домашнем рынке аппарат будет стоить от 700 до 800 тысяч корейских вон (от 630 до 720 американских долларов). Отметим, что его предшественник Galaxy S20 FE стоил в Корее 900 тысяч вон или 810 долларов, а в США и вовсе 700 долларов.

По предварительным данным, аппарат получит восьмиядерный процессор Snapdragon 888, от 6 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой 120 Гц, подэкранный дактилоскоп, пластиковую заднюю панель, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп и батарею ёмкостью 4500 мАч.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 FE
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