Стала известна цена Samsung Galaxy S26 Ultra

Профильное издание WinFuture опубликовало изображения и подробности о топовом смартфоне Samsung Galaxy S26 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят флагманским 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 12 или 16 ГБ оперативной, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти, тыльной камерой с модулями на 200 Мп (оптика с диафрагмой F/1,4), 50 Мп (5-кратное оптическое приближение) и 10 Мп (сверхширик), 6,9-дюймовым экраном с разрешением 3120:1440 точек, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Glass Armor 2, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 60-Вт быстрой проводной зарядки, а также корпусом толщиной 7,9 мм и массой 214 граммов. Цена базовой конфигурации на европейском рынке составит 1470 евро.