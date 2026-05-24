Стала известна цена Xiaomi 17T в России

Официальная презентация смартфонов Xiaomi 17T и 17T Pro запланирована на 28 мая, но в сеть уже утекли цены для разных рынков. Утверждается, что в России Xiaomi 17T будет стоить 51625 рублей (около 725 долларов) за конфигурацию с 256 ГБ памяти, Xiaomi 17T Pro в той же версии обойдется в 68535 рублей (963 доллара). Для сравнения, на Филиппинах новинки будут стоить эквивалент 553 и 748 долларов.

Напомним, что Xiaomi 17T приписывают наличие 6,59-дюймового плоского дисплея с разрешением 1.5K и кадровой частотой 144 Гц, 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8500 с тактовой частотой до 3,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G720 MP8, а также основной камеры с перископическим телеобъективом с 5-кратным оптическим приближением. Pro-версия будет отличаться 6,83-дюймовым экраном, топовой 3-нанометровой платформой Dimensity 9500 с максимальной частотой 4,21 ГГц и графикой Mali G1-Ultra MC12, а также главным модулем камеры на базе 50-Мп датчика OmniVision OV50Q оптического размера 1/1,3 дюйма и технологией LOFIC для лучшей детализации в условиях слабого освещения.
