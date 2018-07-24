Стала известна цена и другая информация о смартфоне Xiaomi Pocophone F1

В сети появились цены на флагман Xiaomi Pocophone F1. Гаджет получит безрамочный дизайн в верхней части экрана. В основе устройства ляжет процессор Snapdragon 845 и 6 Гбайт ОЗУ. Камера будет состоять из двух оптических блоков. Очень радует основательная емкость батареи на 4000 мА.ч. Сообщается, что гаджет Xiaomi Pocophone F1 в версии с 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами флэш-памяти будет стоить 420 евро. Версию с таким же количеством оперативной памяти и с 256 гигабайтами встроенной памяти оценили в 460 евро.