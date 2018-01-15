Стала известна цена на смартфоны Sony Xperia L2, XA2 и XA2 Ultra

Крупная американская сеть BestBuy рассекретила цену и дата начала продаж смартфонов Sony Xperia L2, XA2 и XA2 Ultra, которые были представлены на недавно завершившейся выставке CES 2018. Итак, доступный Xperia L2 с чипсетом MediaTek MT6737T и широкоугольной фронталкой обойдется в 250 долларов, Xperia XA2 на Snapdragon 630 и с 23-Мп камерой оценен в 350 долларов, а Xperia XA2 Ultra с двойной фронтальной камерой можно будет купить за 450 долларов. Старт продаж намечен на 16 февраля. Скорее всего, в тот же день начнутся и европейские продажи.