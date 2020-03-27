Стала известна цена планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Слухи о скором выходе планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite ходят уже не первую неделю, но только сейчас стала известна его ориентировочная цена. Если верить источнику, устройство будет стоить 350-400 евро. Планшету прочат 10,4-дюймовый дисплей с разрешением 2000:1200 пикселей, поддержку фирменного пера S Pen, фирменную платформу Exynos 9611, 4 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ флэш-памяти, 8 Мп основную и 5 Мп фронтальную камеры, аккумулятор ёмкостью 7040 мАч, порт USB-C, модуль NFC для бесконтактных платежей, версию с модемом LTE, а также алюминиевый корпус толщиной 7 мм и массой 467 граммов. Дата официальной презентации по-прежнему не сообщается.