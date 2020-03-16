Стала известна цена смартфона Huawei P40

Некоторые китайские магазины уже начали принимать предварительные заказы на смартфоны Huawei P40 и P40 Pro, хотя их официальная презентация запланирована только на 26 марта. Итак, Huawei P40 в версии с 8 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить 569 долларов, вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти предложат за 612 долларов, а топовая версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 683 доллара. Huawei P40 Pro с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти обойдется 783 доллара, с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти – 855 долларов, а за топовую версию с 8/512 ГБ памяти попросят 969 долларов. Старт продаж камерофонов запланирован на 12 апреля 2020.