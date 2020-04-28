Стала известна цена смартфона OnePlus Z

Сетевые источники поделились подробностями о «доступном» флагмане OnePlus Z, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат будет стоить 500 долларов. По предварительным данным, за эти деньги нас ждет смартфон с 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 90 Гц, платформой MediaTek Dimensity 1000, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 16 Мп и 12 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой Bluetooth 5.0, симметричным портом USB Type-C и двумя версиями памяти – с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти и 8/256 ГБ памяти.