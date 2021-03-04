Стала известна цена на Samsung Galaxy Xcover 5

Профильное издание SamMobile раскрыло дизайн защищенного смартфона Samsung Galaxy Xcover 5, впервые показав его заднюю панель. Как и предполагалось, аппарат получит одинарную основную камеру со светодиодной вспышкой, а также консервативную переднюю панель с широкими рамками. Также источник привел европейскую цену – от 290 до 300 евро, что тоже было ожидаемо.

По предварительным данным, смартфон получит 5,3-дюймовый дисплей с разрешением 1600:900 пикселей, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, основную камеру разрешением 16 Мп, селфи-камеру на 5 Мп, батарею ёмкостью всего 3000 мАч, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и с американским военным стандартом MIL-STD-810G.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Xcover 5
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