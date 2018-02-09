Стала известна дата выхода Meizu mblu E3

Сетевые источники сообщили о том, что анонс смартфона Meizu mblu E3 состоится 6 марта. Также утверждается, что новинка получит две версии. Одна будет ориентирована на геймеров, а другая – на фотолюбителей. Ранее сообщалось, что смартфон получит экран с соотношением сторон 18:9, вертикально расположенную двойную камеру в духе iPhone X, сканер отпечатков пальцев на торце, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем и металлический корпус с антеннами в пластиковых полосках. Ориентировочная цена смартфона составляет 320 долларов.