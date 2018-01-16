Стала известна дата выхода Samsung Galaxy S9 и S9+

2018-01-16, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S9 ; [109]
Авторитетный искатель утечек Эван Бласс (@evleaks) поделился подробностями релиза смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+, которые еще не были представлены официально. По словам Бласса, он получил сведения от босса одного из компаний по производству чехлов. Если верить источнику, официальный анонс флагманов состоится 26 февраля 2018 года перед началом MWC 2018, предзаказы начнут приниматься 1 марта, а поставки стартуют 16 марта. Эта информация подтверждает предыдущие слухи о том, что Samsung привезет свои новые смартфоны на Всемирный Мобильный Конгресс, который пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.


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