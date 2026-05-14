Стала известна дата выхода смартфона iQOO 15T

Компания iQOO объявила, что официальный релиз смартфона iQOO 15T состоится в Китае 20 мая. В тот же день стартуют продажи новинки. Также производитель показал смартфон в расцветке «Лазурные облака». По предварительным данным, iQOO 15T оснастят 3-нанометровой флагманской однокристальной системой MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G1 Ultra MP12, 6,82-дюймовым плоским экраном с разрешением 2K и кадровой частотой 144 Гц, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки и сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп и 50 Мп.