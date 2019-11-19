Стала известна дата выпуска фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band 4i

Компания Xiaomi готовит к выпуску новый фитнес-браслет Mi Smart Band 4i с 0,95-дюймовым AMOLED-дисплеем, разрешением 240 на 120 точек, контроллером Bluetooth 5.0 и аккумулятором емкостью 135 мА·ч. Аппарат получит также набор датчиков, который включает 3-осевой акселерометр, 3-осевой гироскоп и пульсометр. Гаджет сможет подсчитывать количество сделанных шагов и потраченные калории, а также оценивать продолжительность сна. Дебют устройства ожидается 21 ноября. Приобрести новинку можно будет за 30 долларов.