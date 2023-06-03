Стала известна европейская цена Motorola Razr 40

Компания Motorola объявила европейскую цену складного смартфона Motorola Razr 40, который был представлен в Китае пару дней назад. Итак, в Европе за новинку попросят 800 евро, в то время как в Поднебесной она оценена в 560 долларов за базовый вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что смартфон характеризуется гибким 6,9-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, 1,5-дюймовым внешним экраном, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп и 13 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 32 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, АКБ на 4200 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 30 Вт и 8 Вт соответственно, ОС Android 13 «из коробки», поддержкой NFC и Wi-Fi 6E, модемом для сотовых сетей 5G, защитой от пыли и влаги (IP52), двумя стереодинамиками и боковым сканером отпечатков пальцев.

Realme GT Neo5 получил версию на 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памят…
Компания Realme объявила о выходе новой версии для смартфона Realme GT Neo5 со 150-Вт зарядкой, которая п…
Xiaomi Civi 3 готов к выходу …
Профильный ресурс Xiaomi UI сообщает, что компания Xiaomi уже тестирует прошивку для смартфона Xiaomi Civ…
Смартфон Meizu 20 засветился на фото …
В сети появились живые фотографии смартфона Meizu 20, официальная презентация которого запланирована на 1…
Realme C53 очень похож на iPhone …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme C53, дизайн задней панели которой можно с…
Meizu 20 Pro вызвал ажиотаж в Китае …
Компания Meizu сообщила, что новенький флагманский смартфон Meizu 20 Pro стал дефицитным товаром в Китае.…
Google Pixel 8 получит поддержку беспроводной зарядки…
В базе данных регулятора Wireless Power Consortium обнаружилась информация о смартфоне Google Pixel 8, ко…
Смартфон Huawei P60 Art оценен в 1305 долларов …
Помимо смартфонов P60 и P60 Pro компания Huawei представила сегодня еще и более продвинутую модель P60 Ar…
Honor Play7T получит батарею на 6000 мАч …
Компания Honor поделилась подробностями о смартфоне-долгожителе Honor Play7T, официальный релиз которого …
Обзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемкиОбзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемки
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Обзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 МпОбзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 Мп
Обзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраном
Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопомОбзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor