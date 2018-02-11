Стала известна ориентировочная цена LG V30s

Корейское издание ETNews поделилось свежими подробностями о смартфоне LG V30s, который будет представлен в конце февраля на выставке MWC 2018. Новинка унаследует от предшественника дизайн и основные технические характеристики. Главным отличием железа станет 256 ГБ встроенной памяти. Гораздо интереснее программные нововведения, основанные на технологиях искусственного интеллекта. Они получили название LG Lens. Данная технология позволит определять товары в видоискателе и получать ссылки в интернет-магазинах, распознавать штрих- и QR-коды, переводить тексты и пр. Цена LG V30s составит около 1 000 000 вон (53 600 рублей). О перспективах появления смартфона в России пока ничего не сообщается.