Стала известна ориентировочная цена Meizu 15 Lite

Уже 22 апреля компания Meizu представит смартфоны Meizu 15, Meizu 15 Plus и Meizu 15 Lite, выход которых будет приурочен к юбилею китайского производителя. Как сообщает профильное издание Meizu Times, лайт-версия получит процессор Snapdragon 635, а его цена составит 238 долларов. Что любопытно, чипсет Snapdragon 635 официально не представлен, имеется лишь процессор Snapdragon 636. На нем, например, построен смартфон Meizu E3. Ранее предполагалось, что Meizu 15 Lite получит чип MediaTek.

По предварительным данным, старшие модели получат металлический корпус с домашней кнопкой и AMOLED-дисплей с соотношением сторон 16:9. Стандартную модель оснастят 5,95-дюймовым экраном с разрешением Quad HD (2560:1440 пикселей), Plus– 5,46 дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920:1080 пикселей). Также Meizu 15 Plus получит процессор Samsung Exynos 8895, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, двойную камеру 12+20 Мп, 20-Мп камеру для селфи и аккумулятор на 3430 мАч. Meizu 15 будет отличаться чипсетом Qualcomm Snapdragon 660 и аккумулятором на 2940 мАч.