Стала известна российская цена Samsung Galaxy Watch6

Отечественные ритейлеры объявили цены на представленные вчера умные часы Samsung Galaxy Watch6 и Watch 6 Сlassic, которые будут ввезены в страну по параллельному импорту. Новинки обойдутся от 26 и от 35 тысяч рублей соответственно, а топовая 47-мм версия Watch 6 Сlassic будет стоить 37 тысяч рублей. Речь идет о версиях без поддержки сотовой связи.

Напомним, что 44-мм и 47-мм Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic характеризуются 1,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 480:480 пикселей и полноцветным режимом всегда включенного экрана, аккумулятором ёмкостью 425 мАч, фирменным процессором Exynos W930, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти, предустановленной Wear OS 4, поддержкой Bluetooth 5.3, Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и NFC, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, вращающимся безелем, а также защитой от воды (5АТМ и IP68). Версии на 40 и 43 мм отличаются 1,3-дюймовым экраном с разрешением 432:432 пикселей и батареей ёмкостью 300 мАч.
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