Стала известна российская цена на Huawei Honor 10

Стали известны подробности российского релиза смартфона Huawei Honor 10, который был представлен в апреле. Рекомендованная розничная цена составит 26 990 и 29 990 рублей за версии с 64 и 128 ГБ встроенной памяти, соответственно. Подарком предзаказа станут наушники Honor Monster 2, фитнес-трекер Honor Band 3, а также купоны от Delivery Club и IVI. Предварительные заказы начнут принимать уже сегодня, а поставки стартуют 22 мая.

Напомним, что смартфон оснастили фирменным процессором Kirin 970, 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти (слота для карт SD не предусмотрено), двойной камерой из 16 Мп цветного и 24 Мп чёрно-белого модулей, 24 Мп фронтальной камерой с возможностью распознавания лица, качественной звуковой подсистемой ЦАП AK4376A, аккумулятором на 3400 мАч с быстрой зарядкой Honor SuperChаrge, а также портом USB-C. Работает смартфон под управлением Android 8.1 с оболочкой EMUI 8.1.