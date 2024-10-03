Стала известна себестоимость iPhone 16 Pro Max

Исследовательское агентство TD Cowen опубликовало стоимость компонентов для iPhone 16 Pro Max, а также стоимость его сборки и упаковки. Итак, себестоимость версии с 256 ГБ флеш-памяти составляет 485 долларов при розничной цене устройства в 1200 долларов. Экран и основная камера новинки оценены по 80 долларов. Здесь по традиции нужно оговориться, что в подобных расчетах не учитываются расходы разработку, логистику, рекламу и другие расходы, которые несет производитель.

Напомним, что смартфон оснащается 6,9-дюймовым OLED-дисплеем, титановым корпусом в черной, белой, серой и пустынной расцветках, 3-нанометровой платформой Apple A18 Pro с 16-ядерным нейронным процессором, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (есть съемка в 4K при 120 к/с), 48 Мп (сверхширик) и 12 Мп (5-кратное приближение), новой кнопкой Camera Control с чувствительностью к силе нажатия и микрофонами студийного качества.