Стали доступны беспроводные наушники Creative SXFI Air за $ 219

Прошло около полугода с тех пор, как Creative впервые поделилась новостями о своих наушниках SXFI Air, и теперь они наконец-то выпущены! SXFI Air использует 50 - мм неодимовыми и имеет настраиваемые RGB подсветку на ушных чашках, которые вы можете настроить с помощью приложения, так же как и с SXFI Air C .

Несмотря на то, что SXFI Air C был основан на USB, SXFI Air - это беспроводные наушники, поэтому вы сможете получить полный опыт SXFI независимо от того, в каком режиме вы слушаете. SXFI Air также выступает в качестве автономного музыкального проигрывателя, способного воспроизводить аудио в форматах MP3, WMA, WAV и FLAC прямо с карты памяти microSD.

Наушники изготовлены из сетчатой ​​ткани с дышащими накладками из пенопласта с эффектом памяти, которые соответствуют вашей голове, улучшают качество ношения с течением времени, а сенсорные амбушюры дают вам удобный способ переключать дорожки и регулировать громкость, не вынимая телефон. SXFI Air уже доступен для предварительного заказа по цене $ 219.