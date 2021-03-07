Стали известны цены на Amazfit T-Rex Pro

У спортивных часов Huami Amazfit T-Rex скоро появится преемник, который получит название Amazfit T-Rex Pro.

В Twitter просочился скриншот официального списка Amazfit EU для T-Rex Pro. Носимое устройство будет продаваться за 169,90 евро. В настоящее время T-Rex продается на веб-сайте Amazfit по цене 139,90 евро.

Amazfit T-Rex Pro получит новый датчик BioTracker 2 PPG и более высокий рейтинг водонепроницаемости по сравнению с обычной версии. Другие характеристики включают 1,3-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 360 x 360 пикселей и 277 пикселей на дюйм. Дисплей защищен слоем Corning Gorilla Glass 3, а также олеофобным покрытием. Он также оснащен 3-осевым датчиком ускорения, 3-осевым гироскопом, геомагнитным датчиком, высотомером, GPS, а теперь и навигационными системами ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Он также поддерживает Bluetooth 5.0 BLE.

T-Rex Pro будет работать в новой операционной системе, основанной на RTOS. Под капотом находится аккумулятор на 390 мАч, которого хватит до 20 дней автономной работы без подзарядки.