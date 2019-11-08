Стали известны цены на Huawei Nova 6

2019-11-08, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Huawei Nova 6; [39]
В сеть слили новые данные о цене смартфона Huawei Nova 6, который планируется выйти уже в ноябре. Ранее опубликованные характеристики о смартфоне были подтверждены, такие как: процессор Kirin 990 со встроенным модулем на 5G, фронтальная камера с двумя модулями на 32 и 12 Мп, основная камера с четырьмя модулями, основной из них это Sony IMX686 разрешением 60 или 64 Мп, 6,4- дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2340:1080 точек с частотой кадров 60 Гц.

Цена Huawei Nova 6 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти будет составлять $500, с памятью вдвое больше в $545, с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти в $590.

Комментарии и отзывы Huawei Nova 6
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