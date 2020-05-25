Стали известны цены всех моделей iPhone 12

Инсайдер Джон Проссер, известный правдивыми утечками по устройствам Apple, раскрыл стоимость смартфонов линейки iPhone 12. Итак, 5,4-дюймовый iPhone 12 обойдется в 649 или 699 долларов, 6,1-дюймовый iPhone 12 – от 749 до 799 долларов, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro будет стоить 999 долларов, а 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max – 1099 долларов.

По предварительным данным, все модели iPhone 12 получат новую топовую платформу Apple A14, поддержку мобильных сетей пятого поколения, обновленные дисплеи с повышенной частотой обновления изображения, более продвинутые камеры и слегка измененный дизайн. Что до Джона Проссера, то именно он первым раскрыл дату выхода нового iPhone SE и ноутбука MacBook Pro 13.