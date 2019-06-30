Стали известны характеристики Xiaomi Mi CC9 Meitu Custom Edition

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружился смартфон Xiaomi Mi CC9 Meitu Custom Edition, благодаря чему стали известны его характеристики. Итак, аппарат получит 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, подэкранный сканер отпечатков пальцев, восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 730, 4/64, 6/128, 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти, тройную основную камеру с главным 48 Мп модулем, фронтальную камеру на 32-Мп, аккумулятор на 3940 мАч и предустановленную ОС Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10. Также в сети появились рендеры и фото Mi CC9 и Meitu Custom Edition. Их официальный анонс запланирован на 2 июля.