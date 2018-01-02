Стали известны характеристики и цена смартфона Huawei P smart

Авторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился характеристиками и изображениями полноэкранного смартфона Huawei P smart, который еще не был представлен официально. Итак, устройство оснастят 5,65-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей, фирменным процессором Kirin 659 (4 ядра A53 по 2,36 ГГц + 4 ядра A53 по 1,7 ГГц), 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, двумя слотами для SIM-карт, двойной основной камерой (13 Мп + 2 Мп), 8-Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3000 мАч, модулем NFC и портом microUSB. Сообщается, что продажи Huawei P smart в Германии начнутся в конце января по цене 249 евро.