Стали известны новые подробности о зоне технологий фестиваля AFP

Организаторы музыкального фестиваля Alfa Future People, который традиционно проходит в Нижегородской области рассказали новые подробности о зоне технологий. В этом году бона технологий будет состоять из пяти шатров, поделенные на различные темы: здоровье, коммуникации, саморазвитие, безопасность и экология.Меломаны смогу попробовать свои силы в написании первых треков с помощью контроллера Hercules DJControl Jogvision.«Лаборатория Касперского» откроет на территории фестиваля уникальный магазин Data Dollar Store. В нем можно будет расплачиваться за покупки не привычными деньгами, а собственными личными данными, а самые раскрепощенные смогут обменять скриншоты свои переписок на ценные товары.В лектории можно будет послушать лекции спортсмена-киборга Дмитрий Игнатов, телефермера Дмитрий Павлов и врача-кардиолога Алексей Утин, который поднимет тему влияния электронной музыки уровень смертности.Напомним, что музыкальный фестиваль Alfa Future People будет проходить уже 5 лет подряд под Нижним Новгородом с 10-12 августа. Все подробности можно узнать на сайте

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