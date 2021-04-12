Стали известны отличия Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о планшетах Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro, выход которых ожидается в середине мая. Итак, оба устройства получат 11-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, возможностью распознавания 4096 степеней нажатия, кадровой частотой 120 Гц и частотой дискретизации 240 Гц. Что до отличий, то стандартная модель получит производительную платформу Snapdragon 780G с модемом Snapdragon X53 5G, а старшая – Snapdragon 855+ или Snapdragon 860. Ранее слухи прочили планшетам продвинутую аудиосистему с четырьмя динамиками и поддержку бесконтактной оплаты посредством модуля NFC.