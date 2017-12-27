Стали известны планы Huawei по смартфонам на 2018 год

Израильское издание Gadgety опубликовало планы по выпуску смартфонов компании Huawei на 2018 год. Роадмап демонстрировался на брифинге с топ-менеджером одного из дистрибьютеров на Ближнем Востоке. Итак, в первом квартале 2018 года ожидается выход смартфонов под кодовыми именами Maya, Salina и Honor 1, более широкий релиз Mate 10 Pro и Mate 10 Lite, а также релиз фитнес-браслет Honor A2, весы Huawei Scale, VR-камеру Huawei 360 Camera и беспроводной роутер Huawei B618.

На второй квартал запланирован релиз новых флагманов P-серии: P20, P20 Plus и P20 Lite. Во втором, третьем и четвертом квартале будут выпускаться по одной модели Honor 2, Honor 3 и Honor 4, соответственно. В последнем квартале выйдет новое поколение флагманских Mate Pro и Mate Lite.