Старт продаж смартфона Redmi K30 5G случится 15 января

2019-12-15, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Redmi K30 5G; [97]
Сегодня авторитетный инсайдер поделился датой старта продаж смартфона Redmi K30 с поддержкой 5G, цена которого начинается от $285. Аппарат поступит в продажу 15 января.

Напомним, что новинку оснастили 7-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G, 6,67-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц, сдвоенной фронтальной камерой на 20 Мп и 2 Мп, квадрокамерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX686 разрешением 64 Мп, аккумулятором емкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой на 30 Вт, 3,5 мм разъёмом, портом USB-C, модулем NFC и поддержкой Hi-Res Audio.

Комментарии и отзывы Redmi K30 5G
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