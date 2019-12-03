Старт продаж видеокарт PALIT GTX 1650 SUPER StormX и SUPER StormX OC

Palit сообщает о начале продаж видеокарт серии GTX 1650 SUPER, базирующихся на основе революционной архитектуры NVIDIA Turing, отмеченной многочисленными наградами. Серия GeForce GTX 1650 SUPER оснащается сверхбыстрой памятью GDDR6, которая на 50% быстрее, чем у стандартной GTX 1650, и в 2 раза быстрее, чем у GTX 1050 предыдущего поколения. Все это позволяет обеспечить новые преимущества в производительности для любителей компьютерных игр.

Серия GTX 1650 SUPER от компании Palit включает в себя две видеокарты – PALIT GTX 1650 SUPER StormX и PALIT GTX 1650 SUPER StormX OC. Серия StormX спроектирована в форм-факторе mini-ITX, который идеально подходит для использования в небольших корпусах. Применение 10 см вентилятора обеспечивает эффективное охлаждение за счет создания мощного воздушного потока с высоким давлением воздуха при комфортном уровне шума.

Серия GTX 1650 SUPER от компании Palit включает в себя две видеокарты – PALIT GTX 1650 SUPER StormX и PALIT GTX 1650 SUPER StormX OC. Серия StormX спроектирована в форм-факторе mini-ITX, который идеально подходит для использования в небольших корпусах. Применение 10 см вентилятора обеспечивает эффективное охлаждение за счет создания мощного воздушного потока с высоким давлением воздуха при комфортном уровне шума.