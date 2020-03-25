Старт регистрации предзаказа на смартфон Nokia 1.3 и телефон Nokia 5310.

Сегодня в России был открыт предзаказ на смартфон Nokia 1.3, который получил предустановленную операционную систему Android 10 Go, адаптированную для малопроизводительных устройств и мобильный телефон Nokia 5310. Nokia 1.3 оснащен 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, однокристальной системой Snapdragon 215, 1 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ флэш-памяти, а также столь редким в наше время съёмным аккумулятором ёмкостью 3000 мАч.

Кнопочный телефон Nokia 5310 представляет собой новую версию популярной модели Nokia 5310 Xpress Music серии Originals со встроенным MP3-плеером и FM-радио. Он оснащён 2,4-дюймовым цветным экраном с разрешением QVGA, слотом для карт памяти microSD объёмом до 32 ГБ, а также аккумулятором на 1200 мА·ч.

Аппарат Nokia 1.3 в наличии будет в таких расцветках: бирюзовая, графитовая и золотистая. Предполагаемая цена за гаджет будет составлять 5990 рублей. Телефон Nokia 5310 в бело-красном и чёрно-красном цветах можно будет приобрести по ориентировочной цене 3990 рублей.